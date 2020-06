Mais animais com suspeita de envenenamento em Santo António

À semelhança do que tem vindo a acontecer no Pico dos Barcelos, vários animais também têm sido mortos no sítio da Chamorra, em Santo António.

Cerca de uma dezena de gatos e um cão foram encontrados com suspeita de envenenamento, tendo a maioria acabado por morrer.

Segundo uma moradora, os animais, que estão abandonados e vagueiam pelos terrenos, começaram a adoecer em simultâneo, o que de imediato levantou suspeitas de que se tratava de mão criminosa.

A mesma fonte referiu que contactou a Câmara Municipal do Funchal e a Polícia de Segurança Pública, que disse nada poder fazer “uma vez que é muito difícil encontrar o autor do crime”.

A moradora deixa um alerta às pessoas que têm animais, para estarem atentas a estas situações porque “isto é uma dor de alma”.

Disse ainda que ninguém pode sequer levar os seus animais de estimação à rua e pede uma solução por parte das entidades competentes para os animais abandonados, para que se comprometam a esterilizá-los para evitar estes desfechos.