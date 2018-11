Madeirenses suspeitos de tráfico de droga em prisão preventiva

João Adriano, de 56 anos, e o seu irmão Manuel Vasconcelos, de 53 anos, acusados do crime de tráfico de droga, vão aguardar julgamento em prisão preventiva.

A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã e refere que estes dois madeirenses e outros dois indivíduos naturais de Viseu, que estiveram emigrados na Venezuela, importavam droga daquele país em frigoríficos e fornos.

“Os quatro arguidos abasteciam vários traficantes. A primeira apreensão da GNR neste caso data de Maio de 2017. No armazém da antiga discoteca La Movida, no Montijo, foram encontrados mais de 18 kg de cocaína. E a investigação prosseguiu: a GNR seguiu todos os passos do grupo, apanhando-os em flagrante, a 19 de Março deste ano. Foram presos à porta de um armazém em Santarém ao desmantelarem uma arca para retirar droga. A GNR encontrou mais de 320 kg de cocaína em elevado estado de pureza”, explicou o Correio da Manhã.