Madeirenses presos por tráfico de cocaína

Quatro homens, entre eles dois madeirenses, foram condenados, pelo Tribunal de Santarém, a penas de prisão efectivas por tráfico de cocaína.

De acordo com o Correio da Manhã, os indivíduos “actuavam como correio de droga numa rede de tráfico internacional, poderosa e sofisticada e foram apanhados com mais de 300 quilos de cocaína, avaliada em cerca de 15 milhões de euros, que chegou a Portugal escondida em revestimentos de frigoríficos, arcas congeladores e equipamentos de frio”.

Os dois irmãos madeirenses, naturais do Funchal, e agora residentes em Ponte de Sôr apanharam sete e oito anos de prisão.

Segundo o mesmo jornal, “os traficantes foram apanhados em Março do ano passado num armazém situado em Vale Dourado, nos arredores de Santarém, onde também estava a droga com elevado grau de pureza. Os electrodomésticos, que serviam para desviar as atenções, chegaram a Portugal por via marítima, num contentor expedido da Venezuela. Os quatro integravam uma rede capaz de ludibriar autoridades de vários países e movimentar o produto estupefaciente entre continentes.