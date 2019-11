Madeirense morre enforcado no Brasil

Um madeirense de 50 anos faleceu no passado mês de Outubro, no Brasil, quando se encontrava de férias.

Segundo um familiar da vítima, o homem foi encontrado enforcado em Natal, dias antes de regressar à Madeira.

A mesma fonte admitiu que “estranhou os contornos desta morte” e apesar de ainda não ter conseguido entrar em contacto com a Polícia Brasileira desconfia que “as autoridades não tenham colocado todas as hipóteses em cima da mesa”. Disse ainda ter-se deslocado à Polícia Judiciária, no Funchal, que explicou que nada pode fazer uma vez que a morte ocorreu no Brasil.

Sabe-se que a vítima residia na zona da Barreirinha, no Funchal, era solteira e não tinha filhos.