Madeira viveu hoje no Lobo Marinho um “momento histórico” na área do socorro, diz Pedro Ramos

O Secretário Regional da Saúde considerou que a Madeira viveu hoje um “momento histórico” na área do socorro Regional. Sob o ponto de vista clínico, Pedro Ramos acredita que trabalhar em conjunto, como o que aconteceu esta manhã, no exercício de larga escala realizado no navio Lobo Marinho, é a “receita para uma abordagem correcta das situações”.

“Acho que hoje fez-se história na Madeira, no âmbito do socorro no mar, terra e ar, onde demos uns passos em frente e onde fomos pioneiros porque estamos preocupados com o socorro da nossa população”, destacou o governante, salientando que estes caminhos fazem-se “em conjunto”.

O exercício desta manhã contou com colegas do Continente, nomeadamente, o Instituto Nacional de Emergência Médica, pessoas ligadas à Protecção Civil dos Açores, todos os agentes da protecção civil da Madeira e representantes de todas as áreas que vieram à Madeira para participar no I Congresso de Emergência pre-hospitalar nacional.

“Todos os que aqui estiveram estão bem enquadrados porque têm alguma relação directa ou indirecta com o socorro na RAM e todos deram hoje mais um passo importante no socorro e na protecção da nossa população”, frisou Pedro Ramos.

Destacou o facto de o Lobo Marinho fazer ligações marítimas diariamente, estar certificado e precisar de treino. Enalteceu o papel tripulação do Lobo Marinho que participou num exercício desta escala, com resgate de mar e ar, juntando a triagem dos doentes que saíram deste exercício.

“É assim que vamos continuar a trabalhar no âmbito da protecção civil da RAM, através de um trabalho feito em conjunto por pessoas responsáveis, que sabem que o socorro tem de ser feito com rigor e responsabilidade, e por pessoas com formação, diferenciação, educação e treino para podermos dar resposta e temos de treinar para quando acontecer”, garantiu o Secretário Regional da Saúde.