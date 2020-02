A Madeira registou, em 2019, 3.219 acidentes. O Balanço da sinistralidade rodoviária da RAM, emitido pelo Comando Regional da PSP, aponta para um decréscimo de 53 acidentes, comparativamente a 2018, sendo que em 943 desses acidentes, existiram vítimas, número idêntico (942) ao de 2018.

Segundo o relatório da PSP, em 2019 houve um aumento de vítimas em acidentes de viação, muito em parte pelo grave acidente ocorrido a de 17 de Abril com um autocarro de turismo, de que resultaram 29 mortos, 15 feridos graves e 13 feridos ligeiros, registando-se o “número de vítimas mais elevado da última década (feridos ligeiros, feridos graves e vítimas mortais)”, refere a PSP, salientando ainda o número de feridos graves (112) como o “mais elevado da década, com mais 22 feridos do que em 2018”.

Já o número de vítimas mortais, que desde 2008 não ultrapassava as duas dezenas, subiu para 42.

Dos 12 acidentes com vítimas mortais, 7 envolveram motociclos (4 despistes e 3 colisões) dos quais resultou a morte de 7 condutores e um passageiro de motociclos.

Quanto à evolução do número de vítimas mortais e de feridos graves resultantes dos acidentes de viação, a PSP realça que nos últimos dez anos (2010-2019) registou-se o menor número de vítimas mortais das últimas décadas, mantendo-se uma assinalável tendência de descida.

“Analisando os 135 acidentes que, nos últimos dez anos, provocaram vítimas mortais, constata-se que 52,6% foram despistes, 20% atropelamentos e 21,5% colisões”, refere o balanço da PSP, destacando ainda outros dados: os despistes foram responsáveis por 61,5% das 169 vítimas mortais, e os atropelamentos por 19,6% das vítimas mortais.

Numa análise por tipo de veículos em que se transportavam as vítimas mortais, 27,4% dos acidentes com vítimas mortais (37 em 135 acidentes) registados nesta década, envolvem veículos de duas rodas (34 motociclos, 2 ciclomotores, 1 velocípede), sendo que mais de dois terços destes acidentes foram despistes. Há ainda uma vítima mortal de um despiste de um quadriciclo (Moto 4).

No que diz respeito aos feridos graves dos últimos anos, a década que agora termina registou menos 34,4% no número de feridos graves (857) do que a década anterior (1.306 feridos graves).

No entanto, nos dois últimos anos o número de feridos graves voltou a subir, assim como o número de acidentes que provocaram feridos graves.

Se em 2018 registou-se 81 acidentes com feridos graves, em 219 este número aumentou para 91. O mesmo acontece com o número de feridos graves, passando de 90, em 2018, para 112 e 2019.

Alertas

Face a estes números, a PSP alerta os condutores para o respeito pelos limites de velocidade e pela adequação da velocidade ao estado da via de modo a evitarem-se despistes; a não utilização de telemóveis ou outros equipamentos electrónicos durante a condução; e a não condução sob o efeito de álcool e estupefacientes, sendo necessária uma condução responsável que evite despistes e colisões, pois os condutores de motociclos representam uma percentagem muito significativa dos feridos graves e das vítimas mortais dos últimos anos.

Em 2020, a Polícia de Segurança Pública, na Região Autónoma da Madeira irá intensificar as suas acções de fiscalização no controlo de velocidade; na condução sob influência do álcool e na utilização de telemóveis e outros equipamentos durante a condução.