O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já emitiu um aviso amarelo devido ao tempo quente para a ilha da Madeira e Porto Santo.

De acordo com o IPMA, o aviso, que abrange a Costa Norte, Costa Sul, regiões montanhosas e a ‘ilha dourada’, estará em vigor na próxima sexta-feira, dia 23 de Agosto, entre as 10 e as 22 horas.