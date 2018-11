Lume consome parte de prédio na Rua do Pombal

Também os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados esta madrugada a intervir num incêndio, este deflagrou duma casa desabitada na Rua do Pombal, por detrás da Rua 31 de Janeiro. O fogo começou no rés-do-chão do prédio de três andares, sendo as causas ainda desconhecidas. O alerta foi dado eram quase 5h30, tendo a corporação encaminhado para o local três veículos de combate a fogos e uma ambulância.

Dada a intervenção dos Voluntários o fogo não chegou a subir ao segundo andar, mas ainda assim os trabalhos de rescaldo obrigaram os homens a ficar no local até perto das 8 horas.