Os moradores do Caminho dos Tornos, no Monte, estão descontentes com a situação a que se assiste nesse mesmo arruamento. Com a levada e uma adufa entupidas, a estrada encontra-se repleta de água e de lama, condicionando o acesso às viaturas e mesmo aos contentores do lixo.

Um residente nessa estrada lamenta o actual cenário e pede uma rápida intervenção da Câmara Municipal do Funchal.