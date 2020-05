Jovens ‘presos’ em praia do Porto da Cruz e SANAS vai resgatá-los

É um cenário fantástico, mas o acesso para lá chegar é o oposto: aterrador. Quatro jovens ousaram durante a tarde deste domingo percorrer uma perigosa vereda no sítio do Larano, Zona Alta da freguesia do Porto da Cruz, e deslocar-se até à Praia das Areias, conhecida pela sua árdua aproximação. A experiência correu mal.

Tudo começou precisamente quando estes quatro amigos decidiram descer a vereda e ir a banhos na referida praia. Depois de concretizada a intenção - e já após um dos jovens ter abandonado o local - a maré subiu e por lá ficaram três jovens, sendo que um deles atreveu-se a voltar, mas uma onda colheu-o junto à rocha e devolveu-o ao mar, ficando ferido. Ainda assim, este acabou por conseguir nadar e ‘resguardar-se’ numa praia ao lado, enquanto os outros dois permaneceram na Praia das Areias.

Entretanto, um dos elementos do grupo decidiu contactar, por volta das 18h57, a corporação de Bombeiros Municipais de Machico, que prontamente canalizaram para o local cinco elementos, que nada puderam fazer pois a maré continua alta, pelo que optaram por accionar uma embarcação do SANAS, que já saiu do Porto Moniz em direcção ao Porto da Cruz para resgatar estes três jovens, um deles com ferimentos ligeiros. Outra da Polícia Marítima também se desloca para o local.