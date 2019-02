Jovem salvo no Funchal depois de não conseguir regressar a nado até ao Cais do Lazareto

Um jovem de nacionalidade portuguesa, que se encontrava a nadar junto ao Lar de Infância e Juventude Vila Mar, no Lazareto, foi hoje socorrido pelo Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRSC) do Funchal, pelas 19h04, depois de ter demonstrado dificuldades em regressar a nado até à costa (Cais do Lazareto) devido à corrente marítima que se verificava àquela hora.

Um indivíduo no local apercebeu-se das dificuldades do jovem e alertou o Serviço Regional de Protecção Civil, que por sua vez comunicou o sucedido ao MRSC Funchal.

Para proceder ao salvamento foi accionada a embarcação salva-vidas da Capitania do Porto do Funchal ‘ISN-SR40’, que encaminhou o jovem até à Marina do Funchal, onde era aguardado por uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses. O jovem encontrava-se em hipotermia, mas consciente, tendo sido posteriormente transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.