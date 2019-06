Um atleta do CF Andorinha, que disputava um jogo de futebol no Complexo do União, na Camacha, terá sofrido um traumatismo craniano, esta manhã.

O jovem de 14 anos chocou de cabeça durante um lance disputado durante o jogo contra o União, tendo perdido a consciência. Os Bombeiros Municipais de Santa Cruz foram chamados ao local, socorrendo o jovem que, ao que tudo indica, terá sofrido um traumatismo craniano.

Foi encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.