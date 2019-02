Um rapaz de 20 anos foi esta madrugada transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, na sequência de um acidente de viação ocorrido na via rápida, junto à saída para o Caniço de Baixo, no sentido Santa Cruz-Funchal.

A vítima ficou presa no interior do veículo e teve de ser retirada pelos Bombeiros Municipais de Santa Cruz.

A PSP tomou conta da ocorrência.