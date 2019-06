Jovem em estado grave devido a atropelamento na Boa Nova

Um jovem de 22 anos foi atropelado, esta manhã, na via rápida, na zona da Boa Nova, no Funchal, tendo ficado com ferimentos graves.

O rapaz estaria no exterior da sua viatura para recuperar uma peça que saltou devido ao capotamento de um jipe, na faixa contrária. Uma viatura acabou por atropelar a vítima, que sofreu ferimentos de alguma gravidade. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados para o local por volta das 7 horas.

O jovem foi imobilizado e transportado para o serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.