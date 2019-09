Jovem detido por vários furtos no Caniçal fica em prisão preventiva

De acordo com uma informação do Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira, um jovem de 23 anos foi detido, esta quinta-feira (27 de Setembro), na sequência do cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante delito.

O cidadão foi detido pela Divisão Policial de Machico e encontrava-se referenciado pela prática de diversos crimes contra o património (roubo), em especial na freguesia do Caniçal.

A PSP refere que os mesmos delitos eram “caracterizados pela prática do furto e do roubo como modo de vida, factos geradores de forte e grave alarme social, perturbadores da ordem e tranquilidade públicas, criando um sentimento de

insegurança na comunidade”.

Após condução aos Serviços do Ministério Público para sujeição a 1.º Interrogatório Judicial e avaliação das medidas de coacção foi-lhe decretada a medida de coacção mais gravosa, ou seja, a prisão preventiva.

O Comando Regional da Madeira “aconselha a todos os cidadãos lesados por estes actos criminais a manifestarem o seu desejo de procedimento criminal em todo o desenrolar do inquérito, de forma a evitar o arquivamento deste tipo de processos e a consequente continuação da conduta ilícita destes suspeitos”.