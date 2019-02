Jovem despistou-se de moto numa aula de condução em Câmara de Lobos

Um jovem de 20 anos despistou-se esta tarde de moto, por volta das 18 horas, durante uma aula de condução.

A vítima estava a aprender a conduzir na zona do Lagar da Giesta, em Câmara de Lobos, quando perdeu o controlo do veículo e caiu ao solo. O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos pelo instrutor de condução, que se deslocaram ao local com uma ambulância para prestar socorro ao sinistrado.

O rapaz apresentava um ferimento numa perna e foi transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.