Um rapaz de 26 anos entrou esta madrugada em paragem cardiorrespiratória, na Urbanização do Pico dos Barcelos, no Funchal, e acabou por falecer no local.

A Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso.

A mãe do rapaz sentiu-se mal com o sucedido e teve de ser transportada ao Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento.

A Polícia de Segurança Pública também esteve presente.