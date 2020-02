Um jovem de 23 anos despistou-se, esta manhã, na via rápida, no sentido Ribeira Brava - Funchal, mais precisamente no Túnel das Preces. O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, por volta das 07h40.

O jovem, quer terá perdido o controlo do carro, queixava-se de dores torácicas, mas ainda não foi possível apurar a gravidade dos ferimentos.