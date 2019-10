Um jovem de 18 anos foi atropelado, esta manhã, quando se encontrava a atravessar uma passadeira, na Estrada do Livramento, no Lombo da Piedade, na Ponta do Sol.

O acidente terá ocorrido por volta das 7 horas e mobilizou os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que para o local enviaram uma ambulância.

Com hematomas e queixas nos membros inferiores, o rapaz foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.