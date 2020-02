Já foi encontrada a mulher que estava perdida numa levada. Embora as primeiras informações dessem conta que a senhora estava perdida numa levada da Encumeada, os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz confirmaram ao DIÁRIO que a situação aconteceu num percurso do Porto Moniz. Segundo explicaram, a mulher, madeirense, estava com um grupo mas, por motivos desconhecidos, afastou-se e acabou por se perder, tendo ela própria pedido ajuda através do 112. Elementos dos Bombeiros de São Vicente e Porto Moniz e da Polícia Florestal demoraram cerca de 45 minutos a encontrar a senhora que se encontrava numa zona a cerca de 45 minutos da estrada e que, embora bem fisicamente, estava muito ansiosa.