Já choveu hoje no Funchal

Apesar de só ter sido um aguaceiro fraco, já há registo de precipitação na cidade do Funchal. Tal verificou-se antes das 11 horas, tendo a estação do Lido registado 0,4 mm e a do Observatório 0,2 mm.

Precipitação também registada nas regiões montanhosas mas sobretudo na zona sudoeste da Madeira, com o Lugar de Baixo, na Ponta do Sol, a ser neste final de manhã a localidade com o maior registo de precipitação: 1,2 litros por metro quadrado.

O problema é que a tendência do estado do tempo tende a se agravar ao longo do dia, porque segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) o pior ainda está para vir. Recorde-se que o IPMA emitiu aviso amarelo para a precipitação, alertando para períodos de chuva, por vezes forte, que poderá fazer-se sentir a partir do final da tarde.