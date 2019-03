IPMA antecipa aviso para o vento forte (a partir do meio-dia) e aumenta velocidade da rajada (até 100 km/h)

O aviso amarelo para o vento que esta tarde promete ‘soprar’ forte na Madeira foi actualizado pelo IPMA. Além de aumentar a previsão da força do vento, devido às rajadas que passaram de até 90 km/h para até 100 km/h, a entrada em vigor deste aviso foi antecipado três horas em relação ao que fora previsto ontem, ou seja, estará activo já a partir do meio-dia.

Os outros dois avisos amarelos para a precipitação em todo o Arquipélago e agitação marítima na costa Norte da Madeira e Porto Santo, mantém-se como inicialmente previsto. Os períodos de chuva, por vezes forte, coloca toda a Região no ‘amarelo’ a partir das 18 horas desta terça-feira de Carnaval, enquanto a tempestade no mar que deverá agitar-se com ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros, começa a ser válido a partir do final da próxima madrugada (06:00).

O dia de hoje promete assim ser significativamente diferente dos anteriores.

A mudança do estado do tempo, que já começa a se fazer notar neste início da manhã, está “associado à aproximação e passagem de superfície frontal fria, com alguma actividade”, explicou Victor Prior, Delegado Regional do IPMA na Madeira. Razão pela qual o meteorologista prevê “logo ao início da tarde, possam ocorrer alguns períodos de chuva fraca que se deverão manter até ao fim da tarde. A partir do fim da tarde até às primeiras horas da madrugada do dia 6 (quarta-feira), deverão registar-se períodos de chuva moderada ou pontualmente forte, em especial nas regiões montanhosas”, destaca.

Além da chuva, esclarece que “o vento, de SW, entre o início da manhã e o fim da tarde, será moderado a forte (30 a 40 km/h) com rajadas da ordem dos 70 km/h nas regiões costeiras (em especial na costa sul) e até 100 km/h nas regiões montanhosas”. Victor Prior admite que o período com vento mais forte será a meio da tarde desta terça-feira.

Porque o vento de sudoeste poderá ser forte também em toda a costa Sul, desde a Ponta do Pargo à Ponta de São Lourenço, a verificar-se é expectável que possa hoje voltar a interferir na operacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo. Victor Prior não confirma nem desmente esta (forte) possibilidade. Mas admite que a velocidade máxima do vento prevista corresponde a valores acima de 15 nós para o vento médio e de 25 nós de rajada, fasquia limite na polémica questão da operacionalidade aeroportuária.

De resto, e no que diz respeito ao mar, assume que “haverá um período crítico, mas já na quarta-feira”, sendo que amanhã “as ondas poderão chegar a valores da ordem de 4 a 5 m na costa Norte e 2 m na costa Sul”, sendo que neste último caso o aumento da ondulação deverá começar a ser registados já a partir do fim da tarde de hoje.

Nota final para um ligeiro arrefecimento da temperatura do ar, nomeadamente da máxima, que nesta terça-feira de Entrudo não deverá ir além dos 20 graus no Funchal.