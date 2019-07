Intervenção da EEM encerra estrada em São Martinho

O Caminho do Esmeraldo, em São Martinho, encontra-se encerrado ao trânsito devido a uma intervenção da Empresa de Electricidade da Madeira (EEM), com vista à instalação de novos cabos eléctricos naquela zona.

Segundo a Câmara Municipal do Funchal, entre os dias 8 e 15 de Julho as viaturas não vão poder circular desde a rotunda para o Pico dos Barcelos até à entrada da via rápida (de cima para baixo), entre as 9h30 e as 16h30 e, entre os dias 10 e 16 de Julho, desde a rotunda da Junta de Freguesia até à entrada da via rápida (de baixo para cima).