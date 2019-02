Início de obras em viaduto gera caos no trânsito

As obras de repavimentação do viaduto que atravessa a ribeira de São João, ligando a Rua das Maravilhas e a Via 25 de Abril, no Funchal, começaram esta manhã e condicionaram o trânsito de tal forma que as filas para entrar ou sair do centro estenderam-se por várias artérias.

Tanto para quem descia a Rua das Maravilhas (obrigados a parar no ‘semáforo de obras’) como para quem vinha do túnel da Cruz Vermelha (a fila estendeu-se até ao Campo da Barca), a espera e a fluidez do trânsito acabou por complicar este início de quarta-feira.

O condicionamento do trânsito no referido viaduto começou logo após a hora mais crítica do trânsito (entrada dos alunos nas escolas), sendo que para atravessar vai obrigar a que, na próxima semana e meia ocorram situações do género, ou piores, uma vez que já amanhã a estrada estará, efectivamente, com apenas uma faixa de rodagem.

Refira-se que a obra é conduzida pela empresa especializada Tecnovia Madeira, mas a dona da mesma, a Câmara Municipal do Funchal, ainda ontem colocou um edital (neste DIÁRIO, na página 35), onde avisa para o condicionamento de uma semana e meia.

Assim, pelo menos até ao final da próxima semana, é expectável muita demora na circulação na Rua das maravilhas, entre o entroncamento com o caminho de Santo António e a ponte que antecede a Via 25 de Abril, sendo certo que é de esperar complicações noutras artérias. Os automobilistas que puderem devem tomar outras vias para melhor escoamento do trânsito.