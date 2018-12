Indivíduo detido de madrugada na Avenida do Mar por suspeita do crime de tráfico de estupefacientes

Um indivíduo de ‘meia-idade’ foi, ao início desta madrugada, detido na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses pela PSP por haver fortes suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Alegadamente na posse de produto estupefaciente, o homem foi denunciado às autoridades policiais que ainda se encontravam junto do parque de diversões no Cais 8 – já estava encerrado - por um jovem que teria sido aliciado pelo suspeito que se encontrava do lado Norte da Avenida, nas imediações do balcão da Porto Santo Line.

De imediato um agente da PSP, acompanhando por um civil, e posteriormente, por agentes da Polícia Marítima que também estavam no local, foram no encalço do suspeito, que pouco depois era apanhado. O cidadão do sexo masculino acabou detido e algemado pelo agente da PSP, desconhecendo-se se se confirmou a suspeita de estar na posse de produto estupefaciente.

O caputurado seria entretanto levado até junto do parque de diversões e, posteriormente, transportado ao Comando Regional da PSP Madeira.