Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados, há pouco, devido a um incêndio num restaurante localizado na Rua de Santa Maria, na zona velha do Funchal.

Segundo apurou o DIÁRIO no local, as chamas restringiram-se à zona onde estava instalada uma máquina de cerveja. Um curto-circuito terá estado na origem do fogo, que provocou muito fumo, causando um grande susto.

As primeiras informações não dão conta de feridos.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal também estiveram no local.