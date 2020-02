O incêndio que ontem deflagrou no Jardim da Serra, em Câmara de Lobos, foi extinto esta madrugara por volta das 6 horas pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos que estiveram a combater as chamas com vários meios, desde as 15 horas de ontem.

No local, está apenas uma equipa de vigilância atenta para evitar reacendimentos.