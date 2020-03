Incêndio no Garachico obriga a nova intervenção dos bombeiros

Reacendeu o incêndio florestal que deflagrou esta madrugada no Garchico e que chegou a estar circunscrito às 5 horas da madrugada, depois das intervenções dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e dos Voluntários Madeirenses.

Por se tratar de uma zona de muito mato, os Voluntários de Câmara de Lobos permanecem no local com duas viaturas e 4 elementos. Há ainda uma viatura pesada que se prepara para efectuar um rescaldo mais acentuado no local.

O trabalho dos bombeiros tem sido dificultado pelo vento que se faz sentir na zona do Garachico.