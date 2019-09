Continua activo o fogo que desde ontem ao final da tarde consome para já mato na zona do Garachico, no Concelho de Câmara de Lobos. Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos estiveram presentes durante a noite com quatro viaturas e dez operacionais, tendo o combate às chamas sido reforçado esta manhã com o helicóptero e a equipa helitransportada que está a fazer descargas de água.

As últimas informações davam conta de que o fogo estaria a subir a encosta.