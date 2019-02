Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram alertados, esta madrugada, para combater um incêndio que deflagrou numa zona de mato, abaixo da Igreja do Garachico. No combate às chamas estiveram seis elementos desta corporação, com o apoio de duas viaturas: um veículo pesado e um ligeiro de combate a incêndios.

O fogo demorou cerca de duas horas a ser extinto.