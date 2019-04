Um incêndio deflagrou, esta madrugada, numa habitação desabitada, na zona do Campo da Barca, no Funchal, concretamente no Beco do Matadouro.

Entre as 01h08 e as 3 horas desta segunda-feira (8 de Abril), 4 viaturas e 13 bombeiros combateram as chamas, que viriam a ser extintas, sem que para já sejam conhecidos quaisquer outros dados provocados pelo fogo.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados ao local por uma testemunha ocular que registou em vídeo as imagens do fogo.