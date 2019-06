Quatro elementos dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol estiveram ontem à noite a combater um incêndio que deflagrou em canavieiras, na Rua 6 de Maio, na Ribeira Brava. As chamas estiveram próximo de uma residência, mas não causaram danos, tendo sido extintas com o apoio de uma viatura pesada de combate a incêndios.