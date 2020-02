Incêndio na Ponta do Pargo não dá tréguas

O incêndio que deflagrou ontem de madrugada na Ponta do Pargo não dá tréguas e o vento e as temperaturas altas só estão a piorar a situação. Para já, não está controlado, mas não ameaça casas nem pessoas.

A noite foi intensa para as corporações de bombeiros que continuam na luta contra o fogo. No terreno estão 42 homens e 14 viaturas de combate aos fogos. São elementos e meios dos Bombeiros Voluntários da Calheta, dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, que estão na zona de fronteira com a Achadas da Cruz para tentar evitar que o fogo avance nessa frente para o concelho vizinho, assim como os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que avançou o Agora Madeira, foram também chamados a reforçar as equipas de combate com uma viatura e cinco elementos.

O fogo está a consumir sobretudo zona de mato e de eucaliptos entre o Pedregal e o Serrado. As labaredas não são muito visíveis, mas teme-se que ao vento, que esta noite chegou aos 90 km/hora, segundo se comentava no local, possa rapidamente ali criar um inferno.

A população está apreensiva, recorda-se de outros incêndios, como os de 2012 e de 2016, em que rapidamente um pequeno fogo desceu freguesia abaixo e ameaçou as casas.

A estrada que dá acesso ao Porto Moniz está encerrada, embora continuem no local os trabalhos da via expresso.