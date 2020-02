Incêndio na Furna activo desde domingo

O incêndio que começou no domingo na Ribeira Brava ainda mobiliza os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que têm estado desde então a combater este fogo na zona. As chamas fizeram caminho no último dia sobretudo por áreas de difícil acesso e por lá continuam, não estando em risco as habitações, revelou o presidente da Câmara da Ribeira Brava.

Tendo em conta os desenvolvimentos mais recentes, nomeadamente a actualização por parte da direcção do Corpo de Bombeiros, Ricardo Nascimento acredita que o incêndio está a entrar na sua fase final, apesar de ainda continuar a arder. A diminuição da temperatura e o facto de ser uma zona com muito nevoeiro deverão ajudar a extinguir nas próximas horas este fogo.

Devido ao incêndio, o Caminho da Furna chegou a estar fechado. Ontem, depois de uma avaliação e limpeza por parte dos serviços da autarquia, a estrada reabriu ao trânsito de forma condicionada, não permitindo a circulação de veículos pesados. Nas próximas horas a estrada deverá voltar a ser fechada ou condicionada para avaliação da estabilidade dos terrenos envolventes e para limpeza das árvores que devido ao fogo tenham se ser derrubadas, reabrindo definitivamente depois de asseguradas as condições de segurança.

Entretanto, as equipas desta corporação continuam mobilizadas em vários pontos da zona.