Incêndio na encosta do Covão ameaça habitações

Um incêndio que deflagrou na encosta do Covão, no Estreito de Câmara de Lobos, na tarde desta quarta-feira, está a assumir grandes proporções e a dirigir-se para habitações, conforme ilustram os vídeo do DIÁRIO.

As chamas estão a propagar-se rapidamente, devido ao vento forte, progredindo na encosta da margem direita da Ribeira dos Socorridos, no sentido da povoação do Covão, no Estreito de Câmara de Lobos. O rasto do lume e a coluna de fumo são visíveis a partir do Funchal.

Neste momento, estamos a tentar obter mais informações junto da corporação de bombeiros de Câmara de Lobos.