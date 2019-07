Um fogo surgiu esta madrugada numa zona de mato, no Caminho Chão, na Ribeira Brava, por volta das 4 horas. O alerta foi dado aos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que se deslocaram ao local com uma viatura ligeira de combate a incêndios para extinguir as labaredas. O fogo não provocou danos.