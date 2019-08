Incêndio lavrou próximo de casas na Tabua

Um incêndio em mato próximo de moradias no sítio do Pico Ferreiro, freguesia da Tabua, mobilizou durante a noite três viaturas – uma pesada e duas ligeiras - e 11 elementos dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

O alerta para o fogo chegou ao quartel da corporação sediada na Vila da Ribeira Brava pelas 22 horas desta sexta-feira. Perto da meia-noite a operação de combate ao sinistro, que chegou a motivar acesa preocupação junto dos residentes locais, era dada por concluída, tendo o contingente empenhado no combate às chamas regressado ao quartel pelas 00:12.

Ficou o susto numa noite de temperaturas tropicais.