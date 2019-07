Incêndio florestal no Pico do Areeiro em fase de rescaldo

O incêndio florestal que deflagrou esta manhã, no Pico do Areeiro, já se encontra em fase de rescaldo, sendo que em breve os bombeiros devem regressar ao quartel.

De recordar que o helicóptero de combate a incêndios também esteve no local, com as chamas a consumirem zona florestal nas imediações do radar militar localizado nesse pico.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses estiveram no local, ambos com três viaturas. Neste momento, estão a realizar o rescaldo do incêndio, ou seja, a deitar água na zona onde esteve o fogo para evitar novos reacendimentos.