Cinco elementos dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol estiveram ontem à noite a combater um incêndio florestal que deflagrou no sítio da Cova da Velha, no Campanário.

As chamas evoluíram para uma zona de difícil acesso, tendo o incêndio sido dado como extinto por volta das 2 horas da manhã.