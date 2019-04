Incêndio em prédio devoluto no Funchal provoca um ferido

Um incêndio num prédio na Rua Bela de São Tiago, próximo do núcleo histórico de Santa Maria, na cidade do Funchal, mobilizou meios dos Bombeiros Voluntários Madeirenses no início da noite desta terça-feira.

Segundo apurou o DIÁRIO, pelo menos uma pessoa sofreu queimaduras devido ao fogo que deflagrou numa habitação devoluta que é habitualmente frequentada por um indivíduo sem-abrigo que costuma passear com cães na baixa da cidade.

No local encontram-se duas ambulâncias e uma viatura de combate a incêndios urbanos. De acordo com uma testemunha, o ferido sofreu queimaduras num braço e foi transportado ao serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O trânsito na Rua Bela de São Tiago está condicionado pela PSP que está a proibir a circulação de pessoas e viaturas enquanto decorre as operações de rescaldo por parte dos bombeiros.