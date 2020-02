Incêndio em prédio devoluto na Rua do Seminário

Um incêndio deflagrou no último andar de um prédio na Rua do Seminário, no Funchal.

O alerta foi dado às 2 da manhã embora com reacendimento esta manhã.

Três viaturas e sete homens dos Bombeiros Voluntários estão no local a combater as chamas

O prédio está devoluto e fechado, alegadamente pertence ao Governo Regional e segundo o DIÁRIO apurou ardeu o último piso e danificou a cobertura. Os bombeiros para apagar o fogo tiveram de usar uma auto escada. A origem é, para já, desconhecida. Há prédios contíguos com alojamento local e habitáveis.

A Polícia Judiciária foi contactada para ir ao local, aos números 6 e 8 da Rua do Seminário