Incêndio em mato no Porto Santo

Um pequeno foco de incêndio deflagrou esta tarde numa zona de mato, junto de uma moradia, no sítio do Campo de Baixo, no Porto Santo.

O alerta foi dado por volta das 14h45. Os primeiros a tentarem a apagar foram elementos da Polícia Florestal, que se aperceberam do fumo e de imediato contactaram os Bombeiros Voluntários do Porto Santo.

Pouco depois, os operacionais da corporação local já estavam no terreno a atacar o pequeno incêndio. De salientar que, apesar de fazer bom tempo na ilha dourada, o vento é moderado de Nordeste, pelo que este pequeno fogo, se não fosse detectado a tempo, poderia ter maiores consequências, pois existem casas bem perto.

Segundo foi possível constatar, o incêndio que lavrou entre o Complexo Desportivo José Lino Pestana e Complexo Devtenis, está perfeitamente dominado pelos bombeiros voluntários locais