Incêndio em habitação no centro de Câmara de Lobos faz accionar bombeiros

Um incêndio numa habitação, na Travessa do Pastel, perto das Salinas, no centro da cidade de Câmara de Lobos, fez soar as sirenes no quartel dos Bombeiros Voluntários locais, na noite deste sábado.

Para o local, onde se avista uma pequena coluna de fumo, foram mobilizados, pelas 22h30, duas viaturas de combate a incêndios (uma pesada e uma ligeira) e uma ambulância.

Neste momento, os bombeiros estão a combater o foco de incêndio para posteriormente indagar sobre a origem do fogo.

A Polícia de Segurança Pública está no local.