Incêndio em cozinha apagado por bombeiros de Câmara de Lobos

Um fogo na cozinha de um apartamento em Câmara de Lobos, que deflagrou ao final da tarde deste sábado, foi extinto pelos Bombeiros locais com apoio de uma viatura pesada de combate a incêndios.

Segundo pudemos apurar, por testemunho de um popular, o incêndio na divisão do apartamento, localizado no terceiro piso do bloco mesmo em frente à PSP de Câmara de Lobos, provocou apenas alguns danos materiais.

Um homem, cuja idade não foi possível apurar, acabou por ser transportado do local em ambulância para receber tratamento médico, alegadamente, por se encontrar nervoso com a ocorrência.