Incêndio em barracão no Caniço encontra-se em fase de rescaldo

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram chamados, esta noite, pelas 22h00, a combater um incêndio que deflagrou num barracão existente na Travessa da Paragem, zona do Boieiro, no Caniço, o qual encontra-se neste momento em fase de rescaldo, depois de controladas as chamas. No interior do armazém, que tem moradias nas proximidades, haveria garrafas de gás, mas que não chegaram a rebentar.

A corporação de Santa Cruz deslocou para o local oito elementos em duas viaturas pesadas e uma ligeira de combate a incêndios, bem como uma ambulância, que não chegou a ser necessária, visto que não se registaram feridos.