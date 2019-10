Incêndio em apartamento nos Piornais foi provocado por velas acesas na varanda

O incêndio que deflagrou esta manhã num apartamento na zona dos Piornais, junto à Escola Hoteleira, foi provocado por velas.

Segundo foi possível apurar, os moradores deixaram velas acesas na varanda mas com o vento as cortinas incendiaram-se, causando estragos na habitação.

As chamas foram extintas pelas duas corporações de bombeiros do Funchal (Sapadores do Funchal e Voluntários Madeirenses). Os Bombeiros Sapadores do Funchal transportaram também uma criança para o hospital que sofreu uma queda ao tentar fugir do fogo.