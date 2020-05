Um incêndio deflagrou esta tarde num anexo no sítio da Adega, na Ponta do Sol, e mobilizou para o local sete elementos dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

O recheio foi consumido pelas chamas mas não houve registo de feridos. O incêndio foi extinto com o apoio de uma viatura de combate a fogos.