Incêndio destrói casa no Jardim da Serra

Uma família ficou esta madruga sem casa na sequência de um incêndio no Jardim da Serra, tendo a mãe de 52 anos e as duas filhas, de 21 e 15, sido encaminhadas para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça na sequência da inalação de fumos. O incêndio terá tido origem numa vela e foi combatido pela corporação de Câmara de Lobos, apoiados com ambulâncias pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e pela Cruz Vermelha Portuguesa. O alerta foi dado por volta da meia-noite.

Ao que tudo indica a casa ficou destruída.