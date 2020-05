Incêndio deflagra em cozinha em Câmara de Lobos esta madrugada envolvendo um ferido

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram chamados a extinguir um incêndio urbano, que terá deflagrado na cozinha de uma habitação, no Caminho do Pico, por volta da 01h30 desta madrugada.

O fogo, sobre qual ainda não se sabe a origem, ficou confinado à dita cozinha, provocando apenas alguns estragos. No entanto, há uma vítima envolvida neste incidente.

Um ferido grave foi transportado para o Hospital Nélio Mendonça, embora a natureza dos ferimentos apresentados (não eram queimaduras) leve a crer que não resultam directamente do incêndio, encontrando-se o caso sob investigação policial.

Com efeito, a PSP esteve no local (para onde foram mobilizados três veículos dos Bombeiros, com nove elementos da corporação) a tomar nota da ocorrência.