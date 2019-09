Incêndio circunscrito no Garachico leva a desmobilizar helicóptero

O incêndio que lavra desde o final da tarde de ontem, no Garachico, encontra-se circunscrito. O helicóptero de combate a incêndios foi já desmobilizado.

No local permanecem 12 elementos dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e Bombeiros Voluntários Madeirenses, que realizam trabalhos de vigilância no local.

De recordar que, à hora de almoço, o meio aéreo tinha sido dispensado, mas as condições climatéricas potenciaram um reacendimento que levou ao reforço de meios no local e consequente regresso do helicóptero.